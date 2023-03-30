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Инфляция в Испании снизилась почти вдвое по итогам марта — до 3,1%

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Depositphotos

По итогам марта текущего года темпы роста инфляции в Испании снизились почти вдвое — c 6% в феврале до 3,1%. Данный показатель оказался гораздо ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали увеличение потребительских цен в королевстве до 3,7%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные местного Института статистики.

Основной причиной более стремительного снижения инфляции в Испании стало падение стоимости энергоносителей, включая природный газ. При этом базовый рост цен в королевстве продолжает оставаться на высоком уровне 7,5%, уточняется в статье.

«Инфляция в Испании резко упала, поскольку цены на энергоносители снизились. Общий показатель за март составил 3,1% — по сравнению с февральскими 6% и намного ниже средней оценки 3,7% в опросе экономистов Bloomberg. Однако базовая инфляция, которая исключает волатильные товары, такие как топливо и свежие продукты, снизилась лишь незначительно, до 7,5%», — говорится в материале.

15 марта газета Financial Times со ссылкой на заявление главы крупнейшей испанской сети супермаркетов Mercadona Хуана Роигу сообщила, что жители королевства столкнулись с ростом цен на свинину и помидоры из-за увеличения спроса на эти продукты за границей. За последнее время средняя стоимость местных помидоров увеличилась с €1,39 до €2,05.

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