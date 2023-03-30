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ЦБ: средний срок ипотеки в России вырос до рекордных 23 лет и 11,5 месяца

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Pexels

По итогам февраля 2023 года средний срок ипотеки на внутреннем российском рынке увеличился до рекордных 23 лет и 11,5 месяца. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка.

«Средний срок, на который выдается ипотечный кредит, в прошлом месяце он вырос на 2,6 месяца и достиг рекордных 287,5 месяца, или 23 года и 11,5 месяца», — говорится в материале.

При этом за последний зимний месяц выросла и средняя ставка по ипотечному кредитованию. По итогам февраля этот показатель увеличился на 0,19 процентного пункта — до 8,05%. В то же время с начала текущего года средняя ставка в РФ выросла на 1,4 п.п., заключается в статье.

28 марта директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что доступность жилья в России не выросла, несмотря на льготную ипотеку. Для того, чтобы позволить себе покупку новой квартиры, рядовому гражданину нужно копить денежные средства на протяжении восьми лет при отсутствии затрат на еду и питье.

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