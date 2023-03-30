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Reuters: Европа продолжает взаимодействовать с Россией на фоне введенных санкций

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Спецоперация на Украине привела к вводу уже 10 пакетов санкций в отношении России со стороны Евросоюза (ЕС), однако введенные меры не затрагивают важные для европейского региона отрасли. Об этом сообщает Reuters.

С начала российской спецоперации в феврале 2022 года ЕС утвердил уже десять пакетов санкций против Москвы — самые жесткие ограничительные меры, когда-либо вводимые этим блоком в отношении иностранных государств. Однако санкции не затронули важные для Европы отрасли, отмечает агентство. Например, поставки СПГ в ЕС по итогам прошлого года возросли до 22 млрд кубометров. При этом годом ранее поставки были на уровне 16 млрд кубометров.

В публикации говорится, что в атомной промышленности, в сфере алмазов, химикатов и прочего сырья продолжается активное взаимодействие с Россией. Например, по итогам прошлого года ЕС закупил на 40% больше удобрений, чем годом ранее.

Аналитики указали на то, что необходимо сократить России доступ к лоббированию в ЕС. Также стоит ввести вторичные санкции, которые накажут все страны, помогают РФ обходить ограничения.

15 марта в швейцарском Государственном секретариате по экономике (SECO) сообщили, что более 20 дел было заведено в Швейцарии в связи с нарушением санкций, введенных властями страны против России и Белоруссии.

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