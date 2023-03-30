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Минэнерго Украины: мировые энергогиганты должны направить Киеву часть доходов

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Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко считает, что крупнейшие международные энергетические компании, которые «получили невероятную прибыль» из-за украинского конфликта, обязаны направить часть денежных средств на восстановление энергетической инфраструктуры страны. Об этом Галущенко сказал в беседе с изданием Politico.

Он отметил, что прибыль мировых энергогигантов оценивается в более чем $200 млрд.

«Думаю, было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», — сказал глава Минэнерго.

Кроме того, Галущенко обратился к западным странам, призвав их «закрыть лазейки» в санкциях в отношении продажи энергоносителей из России. По его мнению, Украина способна предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы некоторые страны Европейского союза смогли избавиться от зависимости от российских поставок.

Ранее в Министерстве энергетики Украины заявляли, что страна планирует начать производить ядерное топливо, которое должно будет заменить российское на европейском рынке.

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