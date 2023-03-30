«Ъ»: цены на все виды угольного топлива падают с начала года

Российский уголь всех марок и на всех направлениях поставок упал в цене, об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Уголь подешевел на 18–20% с начала 2023 года. Особенно сильно снизились цены на пылеугольное топливо — его используют металлурги. Цены упали на него почти на 30%.

Как отмечают эксперты, цены еще высоки, но «это не спасает отрасль от сокращения добычи». Они считают, что на стоимость угля давит мировой банковский кризис, из-за которого инвесторы опасаются вкладывать средства в сырье.

Российский энергетический уголь дешевеет по всем направлениям, следует из отчета Центра ценовых индексов Газпромбанка (ЦЦИ ГПБ). Так, уголь 6000 ккал FOB Far East упал в цене на 18%, до $133 за тонну, уголь 5500 ккал — на 15%, до $122, уголь 5000 ккал — на 17%, до $104.

При этом в Минпромторге заявили о желании российских поставщиков угля поднять цены на 40%. По словам ведомства Виктора Евтухова, если угольные компании исполнят обещание, топливо подорожает для российских металлургов более чем на 40%, и это повлияет на конечную продукцию. При этом, по его словам, рост цены на уголь в начале года «был незначительным». Евтухов заявил, что ориентироваться на мировые цены в текущих условиях «категорически неприемлемо».