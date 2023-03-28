«Росатом» создаст проект в сфере ветроэнергетики в Ульяновской области

Госкорпорация «Росатом» будет реализовывать новый проект в сфере ветроэнергетики в Ульяновской области. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев на форуме «Композиты без границ».

Отмечается, что договоренность о реализации проекта была достигнута между губернатором Ульяновской области Алексеем Русских и компанией «Юматекс», которая входит в композитный дивизион «Росатома».

Как подчеркнул Лихачев, ветроэнергетика традиционно дает мощный импульс для развития смежных отраслей промышленности, в том числе композитов.

«Две отраслевые компании АО «Юматекс» и АО «Новавинд» договорились оперативно создать необходимые компетенции и поставить первые отечественные лопасти на ветропарки «Росатома» в кратчайшие сроки», — заявил он.

По его словам, объем инвестиций в проект составит свыше 2 млрд рублей. При этом в работе производства будет занято около 400 человек.

В свою очередь, Русских отметил, что Ульяновская область долгие годы нарабатывала компетенции, совершенствовала инфраструктуру, открывала новые производства, а также формировала законодательство для развития композитных материалов и технологий.

«Мы выделяли это направление инновационной специализации как ключевое для Ульяновской области», — подчеркнул губернатор.

Напомним, десятый юбилейный форум «Композиты без границ» проходит 28-29 марта на площадке Экспоцентра. Он является ключевым событием в отечественной композитной отрасли.