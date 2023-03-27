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Генпрокуратура заявила о многочисленных нарушениях при развитии БАМа и Транссиба

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура России заявила о выявленных нарушениях при развитии БАМа и Транссиба (Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей). Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает ведомство, первая часть проекта развития магистралей не выполнена до конца. Кроме того, отставание от графика есть и по второму этапу.

Представитель Генпрокуратуры Екатерина Пересыпкина заявила, что реализация проекта «Транссиб за семь дней» находится под угрозой срыва. В числе названных ею нарушений — затягивание сроков проектной документации, ее ненадлежащее качество, необоснованное изменение проектных решений, а также предоставление подложных коммерческих предложений.

По словам Пересыпкиной, только в 2022 году на трех объектах проекта было выявлено завышение стоимости на 1 млрд рублей, однако после вмешательства прокуратуры цену удалось снизить.

Текущая программа развития Восточного полигона рассчитана до 2024 года. В рамках второго этапа модернизации его годовая пропускная и провозная способности должны достичь 180 млн тонн.

В июне 2022 года сообщалось, что Газпромбанк и «Бамтоннельстрой-Мост» предложили взять на себя модернизацию Байкало-амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Согласно письму предправления банка Андрея Акимова и председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова президенту РФ Владимиру Путину, в случае реконструкции узких мест пропускная способность полигона вырастет до 280 млн тонн. Поэтому необходимо проработать под ключ модель концессионного соглашения, заключаемого с привлечением концессионера.

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