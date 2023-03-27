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Мишустин: торговля России и Белоруссии достигла рекордного уровня в $45 млрд

Показатели взаимной торговли России и Белоруссии достигли рекордного уровня в $45 млрд. Они растут, несмотря на введенные в адрес стран санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передало ТАСС.

«Вопреки нестабильности на глобальных рынках и санкционной агрессии коллективного Запада у нашего экономического сотрудничества — хорошие показатели. После существенного роста в 2021 году на 35% взаимная торговля увеличилась еще на 12% и достигла рекордного показателя — $45 млрд. И сейчас сохраняется положительная тенденция», — отметил премьер на заседании Совета министров Союзного государства.

Мишустин уточнил, что это в том числе результат реализации комплекса решений по переориентации белорусского экспорта с западных рынков — на российский.

«Импорт вашей продукции стал больше на 40% и впервые обеспечил положительное для Белоруссии сальдо торговли с Россией», — сказал премьер.

Россия и Белоруссия вместе продолжают принимать эффективные меры для нивелирования негативных последствий беспрецедентных санкций против них, добавил Мишустин.

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