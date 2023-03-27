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Минстрой оценил идею ввода льготной ипотеки для чиновников

Замглавы Минстроя Стасишин: о разработке льготной ипотеки для чиновников неизвестно

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Valera N. Trubin/Wikipedia

Замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин сообщил, что Минстрою неизвестно о разработке льготной ипотеки для чиновников. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не слышал, что разрабатывается какая-то льготная ипотечная программа для чиновников, строителей или работников ЖКХ», — заявил он.

По его словам, в настоящее время существуют другие категории граждан, которые нуждаются в льготной ипотеке.

Стасишин добавил, что речь идет о молодых и многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами, а также работниках оборонно-промышленного комплекса.

Ранее РБК сообщило, что Министерство финансов РФ намерено предложить российским властям провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки для государственных служащих и чиновников. Данная инициатива, как предполагается, должна простимулировать их к «эффективному труду». Отмечается, что с этим предложением Минфин планирует выйти в текущем году.

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