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В МИД России высказались о выходе из ВТО

Дипломат Биричевский: Россия остается в ВТО вопреки попыткам ряда стран выдавить ее оттуда

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Denis Balibouse/Reuters

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не собирается выходить из ВТО (Всемирной торговой организации). Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Биричевского, сейчас «недружественные страны» объединяются и стараются положить конец членству России в ВТО, поэтому решение Кремля о выходе из организации было бы воспринято как признак успешности их усилий и сигнал к ужесточению давления на Россию.

«...Исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов», — заявил дипломат.

Он также назвал организацию «безальтернативной глобальной площадкой» для выстраивания отношений со странами, не присоединившимся к антироссийским санкциям. Отдельно Биричевский отметил, что в основе единого таможенного регулирования Евразийского экономического союза лежат нормы ВТО.

Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года. Целью организации является либерализация международной торговли путем отказа от протекционизма и снижения торговых тарифов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к вопросу выхода России из ВТО следует подходить «аккуратно».

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