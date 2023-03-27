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Российский рекламный рынок просел всего на 2% по итогам 2022 года

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Рекламный рынок в России по итогам прошлого года сократился всего на 2%, при этом наружная реклама и реклама на радио продолжали расти. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Суммарный объем рекламного рынка в России без учета ТВ-рекламы в 2022 году составил 392 млрд руб., что всего на 2% меньше значения 2021 года. При этом реклама в прессе рухнула на 41%, в интернете — на 2%. Минимальный рост удалось показать только радио (+5%) и наружной рекламе (+6%).

По словам вице-президента АКАР Сергея Веселова, в прошлом году индустрия рекламы столкнулась как со снижением спроса, так и с уменьшением предложения. Кроме того, российский рынок покинули многие западные компании, которые тратили на продвижение своих брендов большие деньги. Также сокращалось число рекламных площадок, а многие СМИ сокращали периодичность выпуска или вовсе закрылись.

Он добавил, что по итогу резко изменилась структура всего рекламного рынка. При этом в последнее время все сильнее становится роль государства, которое поддержало ряд СМИ рядом льгот, и также само является крупным участником рекламного рынка в качестве рекламодателя.

7 декабря газета «Известия» со ссылкой на данные отраслевых аналитиков писала, что объемы российского рекламного рынка в следующем году вырастут на 10% за счет прихода на рынок новых отечественных компаний. В настоящее время их насчитывается в стране уже более 700 штук.

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