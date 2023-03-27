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Глава МВФ Георгиева: высокий уровень долга увеличивает риски для финансовой стабильности

Георгиева считает, что из-за ужесточения денежно-кредитной политики в странах Запада риск для мировой финансовой стабильности вырос. В то же время она похвалила регуляторы за предоставление банкам необходимой ликвидности.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что неопределённость в мировой экономике остаётся «исключительно высокой». МВФ ожидает, что мировой экономический рост замедлится до уровня ниже 3%.

Ситуацию, по её словам, усугубляет и недавний крах американских банков, положение дел после пандемии, конфликт на Украине.

«Риски для финансовой стабильности возросли в условиях более высокого уровня долга», — цитирует Георгиеву Life.ru.

По её мнению, нужен быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким. А это «неизбежно порождает стрессы и уязвимость», которые уже видны по ситуации с банками.

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