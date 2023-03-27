«Мир квартир»: аренда комнат в российских коммуналках подорожала на 8% за год

За последний год (с марта 2022-го по текущий месяц) стоимость аренды комнат в российских коммуналках увеличилась в среднем на 8%. Наибольший рост ставок зафиксировали во Владивостоке, самую большую отрицательную динамику — в Нижнем Тагиле, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Мир квартир».

В подавляющем большинстве российских городов (в 62 из 70 исследованных) средняя стоимость аренды комнат в коммуналках увеличилась. Только в восьми крупных населенных пунктах в марте текущего года этот показатель продемонстрировал снижение по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, уточняется в статье.

«Больше всего съемные комнаты подорожали за год во Владивостоке (+33%), Магнитогорске (+30%), Волжском (+29%), Иванове (+25%), Ставрополе (+19%), Кемерове (+19%), Якутске (+18%), Томске (+17%), Владимире (+16%) и Иркутске (+16%). Снизились цены в Нижнем Тагиле (–9%), Калининграде (–6%), Владикавказе (–5%), Москве (–5%), Севастополе (–2%), Кургане (–2%), Череповце (–1%) и Санкт-Петербурге (–0,7%)», — заключается в материале.

25 января аналитики компании «Инком-Недвижимость» представили статистические данные, согласно которым по итогам 2022 года самые дешевые квартиры в Москве сдавались в аренду за 25 тыс. руб. Однако их доля в общем объеме предложения оказалась всего 4,3%. Самыми многочисленными оказались лоты в ценовом диапазоне аренды от 26 тыс. до 45 тыс. руб. в месяц.