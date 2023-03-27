Акции Калининградского морского торгового порта арестовал суд

Практически половину акций Калининградского морского торгового порта арестовал суд, пишут «Ведомости».

Арест наложен на 46,5% акций порта Калининградским арбитражным судом. Иск был подан Генпрокуратурой Российской Федерации.

Арестованные акции находятся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима.

Также суд постановил, что органам управления порта запрещено выписывать денежные вознаграждения членам совета директоров, разделять убытки и прибыль порта.

22 марта мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию. Отмечается, что причины решения неизвестны. Любивый вступил в должность в октябре 2021 года, до этого работал в сфере медицины — главным внештатным специалистом по хирурги Министерства здравоохранения региона, был координатором проекта «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия».