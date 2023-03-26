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Times спрогнозировала рекордные сборы от прощального тура сэра Элтона Джона — до $1 млрд

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Vianney Le Caer/AP

Сборы от прощального тура британского певца, музыканта, композитора сэра Элтона Джона превысят $1 млрд, что произойдет впервые в истории, спрогнозировали в газете The Sunday Times.

Издание имеет в виду тур под названием Farewell Yellow Brick Road Tour, в который Элтон Джон отправился еще в 2018 году. Во время начала пандемии коронавируса певец был вынужден прервать тур. Серия выступлений завершится 8 июля 2023 года в Стокгольме. В целом Элтон Джон должен сыграть 333 концерта в своем турне.

На конец января певец отыграл 278 концертов. К этому времени тур уже признали самым кассовым в истории. 76-летний Элтон Джон получил $817,9 млн.

Во второй половине февраля издание Daily Express написало, что несколько музыкантов отклонили приглашение выступить на коронации короля Карла III. В списке приглашенных артистов оказались Гарри Стайлс, Элтон Джон и группа Spice Girls.

В декабре владелец Twitter Илон Маск прокомментировал уход Элтона Джона из соцсети. Британский артист написал перед уходом пост, в котором признался, что всю жизнь он пытался использовать музыку для объединения людей.

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