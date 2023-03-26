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Kyodo: страны G7 выступят за ужесточение регулирования криптоактивов

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Dado Ruvic/Reuters

Страны «большой семерки» (G7) планируют совместно продвигать вопрос необходимости ужесточения регулирования криптоактивов. Об этом сообщило японское агентство Kyodo, передает ТАСС.

Как планируется, данный вопрос будет отражен лидерами G7 в совместном заявлении по итогам саммита «Группы семи» в японской Хиросиме, который пройдет в мае.

По информации источников агентства, страны G7 на фоне наметившегося кризиса мировой банковской системы считают необходимым выработать законодательную базу, которая будет направлена на защиту владельцев криптоактивов.

В 2023 году Япония председательствует в «большой семерке».

20 марта стало известно, что курс самой популярной в мире криптовалюты — Bitcoin — превысил отметку $28 тыс. впервые с 12 июня 2022 года. Как писал Bloomberg, курс данной криптовалюты может вырасти до $35 тыс. в течение 2023 года.

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