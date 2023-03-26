Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист ЕБРР Яворчик объяснила, почему выстояла экономика России

Экономист ЕБРР Яворчик: экономика РФ выстояла благодаря работе технократов

close
100%
Shutterstock

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик заявила, что России удалось преодолеть санкционное давление стран Запада. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По ее словам, «в России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций».

Она напомнила, что экономика страны находится под рестрикциями с 2014 года.

«Они отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту, и очень дисциплинированы, когда дело касается бюджета», — сказала Яворчик, отметив, что Россия также активно боролась с инфляцией.

Эксперт добавила, что Россия также стала активнее взаимодействовать с незападными странами, чтобы нивелировать снижение товарооборота со странами, которые ввели санкции.

Ранее Berliner Zeitung сообщила, что для Москвы после введения западных санкций открылись новые перспективы сотрудничества с Пекином. Отмечается, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву «подпитывает» бум китайских инвестиций в Россию. Газета подчеркивает, что китайские инвестиции в Россию в прошлом году выросли на треть до $200 млн, а российско-китайский товарооборот увеличился по сравнению с предыдущим годом на 29%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть