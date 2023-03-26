Экономист ЕБРР Яворчик объяснила, почему выстояла экономика России

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик заявила, что России удалось преодолеть санкционное давление стран Запада. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По ее словам, «в России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций».

Она напомнила, что экономика страны находится под рестрикциями с 2014 года.

«Они отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту, и очень дисциплинированы, когда дело касается бюджета», — сказала Яворчик, отметив, что Россия также активно боролась с инфляцией.

Эксперт добавила, что Россия также стала активнее взаимодействовать с незападными странами, чтобы нивелировать снижение товарооборота со странами, которые ввели санкции.

Ранее Berliner Zeitung сообщила, что для Москвы после введения западных санкций открылись новые перспективы сотрудничества с Пекином. Отмечается, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву «подпитывает» бум китайских инвестиций в Россию. Газета подчеркивает, что китайские инвестиции в Россию в прошлом году выросли на треть до $200 млн, а российско-китайский товарооборот увеличился по сравнению с предыдущим годом на 29%.