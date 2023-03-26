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Bloomberg: рынок венчурных инвестиций обвалится на рекордные $500 млн из-за краха SVB

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Silicon Valley Bank

Из-за краха Silicon Valley Bank (SVB) венчурный рынок может обвалиться на рекордные 25-30% или на $500 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на подсчеты своих аналитиков.

Индустрия венчурного капитала стоимостью $2 трлн может столкнуться с уценкой портфеля на 25-30% или на $500 млн из-за краха американского SVB, отметили аналитики Bloomberg Intelligence.

Они добавили, что после краха SVB должна состояться более тщательная оценка и раскрытие информации. При этом на данном рынке нет возможностей для притворства или расширения.

По словам аналитика Bloomberg Гаурава Патанкара, политика «расширения» и «притворства» подразумевает под собой то, что некоторые венчурные компании удерживают часть активов и поддерживают капитал, чтобы не допустить раскрытия информации об их истинной цене. Однако такие методы лишь временно отодвигают проблему, но не решают ее.

25 марта заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь во время выступления на открытии Китайского форума развития в Пекине заявил, что банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который скажется на финансовой системе США и других стран. Эксперт высказал мнение, что к банкротству американского банка привело неэффективное управление в банковском секторе, дисбалансы в структуре, некачественное управление в вопросе управления рисками.

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