NYT назвала причины, из-за которых Запад не решается конфисковать российские активы

Запад не решается конфисковать российские активы, так как это может «подорвать веру в доллар», из-за чего другие государства будут хранить меньше денег в Соединенных Штатах и менее охотно делать инвестиции. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным газеты, ряд высокопоставленных американских чиновников и некоторых их коллег из западных стран опасаются, что конфискация замороженных активов может привести к «подрыву веры в систему международных законов и соглашений».

Например, указывается в статье, глава Министерства финансов США Джанет Йеллен совместно с другими чиновниками заявляет, что арест счетов РФ может «подорвать веру» в американскую валюту, которая считается наиболее используемой валютой в торговле во всем мире. По мнению некоторых экспертов, отмечает издание, подобные меры рискуют подвергнуть американские и европейские активы в других странах более высокому риску экспроприации в будущем, если будут возникать какие-то международные споры.

Кроме того, в публикации подчеркивается о вероятности того, что стоимость восстановления Украины после окончания военного конфликта намного превысит ту сумму, которую могут дать европейские государства и Соединенные Штаты.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор охотится и не может найти, чтобы заморозить, большую часть активов, принадлежащих подсанкционным лицам из России.