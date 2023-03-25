Кремль: Путин и Эрдоган положительно оценили торгово-экономические отношения РФ и Турции

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора положительно оценили динамику развития торгово-экономических связей между двумя государствами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств в том числе выразили удовлетворение успешной реализацией российско-турецких стратегических проектов в сфере энергетики, в частности, поставки газа и строительство в Турции атомной электростанции «Аккую».

Кроме того, турецкий лидер высказал понимание относительно принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения договоренностей по устранению преград для сельскохозяйственных продуктов из РФ.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности Турции содействовать поставкам из РФ удобрений на мировые рынки. Глава турецкого государства указал, что в мире наблюдается потребность в удобрениях.