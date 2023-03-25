В Новосибирской области за 2022 год количество миллиардеров выросло с 19 до 27

Количество физических лиц с декларированным доходом свыше 1 млрд руб. увеличилось в Новосибирской области за 2022 год до 27 человек с 19 в 2021 году. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирины Демиденко.

«Количество миллионеров у нас растет. Число плательщиков (с доходом) свыше 1 млрд руб. у нас увеличилось с 19 до 27 человек», — сказала Демиденко.

По ее словам, преимущественно доходы этих россиян увеличились за счет продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций. Также есть новые миллиардеры, занятые в сфере продажи продуктов и оптовой торговле. Проживают большинство таких налогоплательщиков в Центральном районе Новосибирска.

Демиденко добавила, что за 2022 год в областную УФНС поступило более чем 340 тыс. деклараций, что больше на 14% относительно года ранее.

В первой половине января журнал Forbes написал, что в России за 2022 год число миллиардеров сократилось до 88.