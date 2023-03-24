В Швейцарии начали расследование в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS

Парламент Швейцарии начал расследование в связи с приобретением банка Credit Suisse его конкурентом UBS и государственной помощью в этом приобретении, говорится на сайте ведомства.

Как отмечается в заявлении, главный вопрос заключается в том, соответствовали ли действия федеральных властей «принципам законности, своевременности и эффективности».

Ранее сообщалось, поглощение Credit Suisse другим швейцарским банком UBS станет причиной сокращения десятков тысяч человек, которые работают по всему миру в структурах Credit Suisse.

Совокупно число сотрудников Credit Suisse и UBS составляет до 120 тыс. человек. При этом предполагается, что будут сокращены до 40 тыс. сотрудников после слияния финансовых структур.

17 марта акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против кредитной организации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах.