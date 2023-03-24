Запуск реактора АЭС «Рингхальс» в Швеции перенесли на апрель

Запуск четвертого реактора атомной электростанции «Рингхальс» в Швеции перенесли на апрель. Это следует из данных европейской биржи Nordpool.

Сообщается, что пуск реактора назначен на 1 апреля. До этого его собирались запустить 19 марта, потом старт отложили до 26 марта.

«Холодная остановка в связи с ремонтом утечки. После остановки 01.04.2023 в 23:59 станция будет технически доступна», — сообщает биржа.

Ранее представитель национального оператора электросетей Svenska kraftnat Маттиас Йонссон говорил, что потребности шведской промышленности в электроэнергии растут быстрее увеличения объема производства энергии, что приведет к нехватке ресурса в стране к 2027 году.

В долгосрочной перспективе Швеции нужны ветровые станции и новые реакторы АЭС.

Компания Svenska kraftnat спрогнозировала рост производства электроэнергии на территории королевства к 2027 году на 17 ТВт⋅ч, а увеличение объема потребления электроэнергии — на 44 ТВт⋅ч.