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Raiffeisen Bank изучает варианты будущего российской «дочки» после требований ЦБ ЕС

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В австрийском Raiffeisen Bank сообщили, что после требований Европейского центрального банка (ЕЦБ) покинуть российский рынок ищут варианты для будущего своей дочерней организаций, передает РИА Новости.

«RBI изучает все стратегические варианты будущего »Райффайзенбанка Россия», вплоть до тщательно продуманного выхода из банка», — сказали в банке.

В кредитной организации обратили внимание на сложную ситуацию, в том числе из-за введенных против России санкций.

Ранее Reuters сообщало, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка.

По словам источников, ЕЦБ не требует немедленного ухода, настаивая на формировании плана действий по сворачиванию деятельности банка на территории Российской Федерации. Один утверждает, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.

Пока Raiffeisen Bank не намерен предоставлять такой план, указали источники, некоторые австрийские чиновники оценили действия ЕЦБ как необоснованное вмешательство.

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