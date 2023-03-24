РБК: Россия получила выплаты по долгам других стран на ₽11 млрд вместо ожидаемых ₽48,7 млрд

Доходы России по двусторонним госкредитам в прошлом году оказались значительно ниже запланированных. Вместо ожидаемых 48,7 млрд руб. удалось получить 11 млрд. Основная причина — санкции, написало издание РБК со ссылкой на материалы о реализации плана-графика мероприятий Министерства финансов РФ по выполнению документов стратегического планирования за 2022 год.

«Вместо запланированных 48,68 млрд руб. с иностранных заемщиков было собрано только 11,13 млрд. Для сравнения: в 2021 году процентный доход России по таким займам составлял чуть более 52 млрд руб., а в 2020-м — более 64 млрд.», — следует из материала.

Минфин объяснил эту статистику «непоступлением платежей от иностранных заемщиков в связи с введенными санкционными ограничениями».

В феврале прошлого года Минфин США запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. Такую же меру по ограничению операций с ЦБ РФ оформил Евросоюз. ВЭБ.РФ, который выступал агентом по таким платежам в адрес России от иностранных государств, также попал под санкции США и ЕС. РБК направил запрос в Минфин.

То, что процентный доход окажется значительно меньше заложенного в прогноз уровня, было ожидаемым, следует из статьи. Власти допускали его снижение в прошлом году до 9,7 млрд руб. В 2023 году прогнозируется рост этих поступлений до 40,3 млрд руб.