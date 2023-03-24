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Депутат бундестага заявил, что ввозимый в Германию газ США оказался хуже российского

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Hannibal Hanschke/Reuters

Депутат Бундестага Андрей Хунко заявил, что импортируемый Германией американский сжиженный природный газ (СПГ) оказался гораздо дороже и хуже российских энергоносителей. Об этом он сказал в интервью китайской газете Global Times.

Хунко отметил, что через два трубопровода «Северный поток» в Германию поступал недорогой природный газ из России, однако после их подрыва такой возможности больше нет.

«С другой стороны, сейчас импортируем из Соединенных Штатов много СПГ, который намного дороже и хуже [российского] с точки зрения экологии», — сказал политик, добавив, что нынешняя зависимость ФРГ от поставок американского газа тоже следует считать проблемой.

«У Германии нет возможности выбирать, какой газ лучше и дешевле, какой более экологичен», — отметил Хунко.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что ФРГ может столкнуться с дефицитом газа зимой в следующем году из-за возникновения новых рисков. Он отметил, что зима 2023–2024 годов станет первой, когда Германии придется пережить «вообще полное отсутствие российского трубопроводного газа».

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