Borsa Gundem: Россия стала главным поставщиком угля в Германию в 2022 году

Россия продолжает поставлять уголь в Европу, несмотря на санкции, и по итогам 2022 года РФ стала крупнейшим его поставщиком в Германию. Об этом пишет Borsa Gundem.

Россия, чей экспорт угля сократился на фоне санкций Евросоюза (ЕС), несмотря на все ограничения, удвоила налоговые поступления от отрасли в 2022 году до 360 млрд руб., и продолжила поставлять «грязное топливо». В частности, по итогам прошлого года Германия закупила около 13 млн тонн российского угля. Хотя этот показатель на 37% ниже значений 2021 года, Россия сохранила за собой позицию крупнейшего поставщика.

В публикации отметили, что в 2022 году Германия всего закупила 44,4 млн тонн угля, что на 8% меньше значения 2021 года. При этом второе место после России по поставкам заняли США, откуда экспорт вырос на 32%. Замыкает тройку лидеров Австралия, которая поставила Германии 6,3 млн тонн угля.

По данным издания, Россия в прошлом году поставила в Индию 20,1 млн тонн угля, что многократно превышает поставки годом ранее, которые были на уровне 6,6 млн тонн. Поставки в Китай выросли на четверть, до 67,3 млн тонн.

16 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию министра энергетики РФ Николая Шульгинова «О реализации приоритетных проектов в энергетике» писал, что по итогам 2022 года объемы денежных поступлений от представителей угольной отрасли выросли вдвое по сравнению с данными за аналогичный период 2021-го (175 млрд руб.) и достигли отметки 360 млрд руб. В сравнении с 2020-м (63 млрд руб.) показатель увеличился в шесть раз.