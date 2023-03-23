Премьер Мишустин заявил, что все банковские карты работают в России, несмотря на санкции

На территории России работают все банковские карты, которыми люди пользовались до введения санкций со стороны западных стран. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного выступления правительства в Госдуме, сообщило агентство ТАСС.

«Оплата товаров, услуг, переводы проходят как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, работают. Удалось уменьшить и инфляционное давление, сохранить устойчивость банковского сектора», — сказал он.

По словам председателя правительства, руководство Банка России нормализовало работу кредитных организаций, валютного и фондового рынков страны. Кроме того, России удалось избежать внешней блокировки торговых операций, а благодаря замене доллара и евро в торговле расширился объем операций с дружественными странами.

Ранее 23 марта Мишустин заявил, что российская экономика выстояла в 2022 году, вернулась на траекторию роста и к 2024 году выйдет на темпы роста ВВП выше развитых стран.

В тот же день премьер-министр рассказал о планах России с 2026 года выйти на выпуск более 100 отечественных самолетов в год.