Мишустин заявил о планах России выйти с 2026 года на выпуск более 100 самолетов в год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом правительства в Госдуме заявил, что Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов в год. Трансляция ведется в YouTube-канале российского правительства.

«С двадцать шестого года планируем выйти на выпуск более ста российских самолетов различных модификаций в год», — сказал Мишустин в ходе выступления.

Все решения по необходимому объему финансирования отрасли, отметил глава кабмина, уже были приняты.

Он добавил, что не снижать набранные темпы является в настоящее время главной задачей, в том числе это касается модернизации производственных линий.

Ранее сообщалось, что правительство России в 2023 году направит почти 900 млн рублей на создание широкофюзеляжного самолета Ил-114. Помимо этого, кабмин предоставит еще 550 млн рублей на доработку Ил-114.