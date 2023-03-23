Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава регулятора ФРГ Мюллер: Германия рискует столкнуться с нехваткой газа следующей зимой

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что ФРГ может столкнуться с дефицитом газа зимой в следующем году из-за возникновения новых рисков. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

«Опасность нехватки газа все еще существует. <...> Это во многом зависит от того, будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки в Германию», — приводит издание слова Мюллера.

Также он отметил, что есть и риски, в том числе восстановление экономики Китая, которое ускоряется «быстрее, чем многие прогнозировали». Это, по его словам, может привести к росту спроса на газ.

Кроме того, зима 2023–2024 годов станет первой, когда ФРГ придется пережить «вообще полное отсутствие российского трубопроводного газа».

Ранее Мюллер говорил, что риски чрезвычайной ситуации по газу в стране сохраняются. По его словам, правительство Германии не может рассчитывать, что следующие зимы тоже будут такими мягкими, как прошедшая.

6 марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявлял, что усилия федерального правительства по снижению зависимости от российского газа не остались без последствий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть