Министр экономики Ирана назвал Россию крупнейшим инвестором за нынешний финансовый год

Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Ирана за нынешний финансовый год (соответствует календарному году) с вложениями на уровне $2,76 млрд. Об этом сообщил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи в интервью газете Financial Times.

«Мы определяем наши отношения с Россией как стратегические, и мы сотрудничаем во многих сферах, особенно в экономической. Китай и Россия — два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — сказал министр.

В целом в экономику исламской республики инвестировали за этот финансовый год $4,2 млрд. Россия занимает две трети от всех вложений. Финансирование направили на проекты в горнодобывающем секторе, а также в сферах промышленности и транспорта.

В январе Москва и Тегеран подписали соглашение о сотрудничестве для упрощения финансовых и банковских операций. Хандузи тогда отмечал, что Иран обсуждал подписание этого договора также с Китаем и Турцией.

Во второй половине января газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова написала, что в Центральном банке Ирана рассматривают возможность при участии России создать некий токен Персидского региона, который можно использовать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.