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ФРС: банковская система США будет под угрозой, если не решать проблемы отдельных банков

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что банковская система Соединенных Штатов может оказаться под угрозой, если не решать проблемы отдельных банков, финрегулятор страны фиксирует на данный момент устойчивость системы, но готов предпринять все необходимые меры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, история показывает, что изолированные проблемы с банками, если их не решать, могут подорвать доверие к благополучию банков и способности всей банковской системы в ее критически важной роли в поддержке сбережений и кредитных нужд домохозяйств и бизнеса.

Пауэлл добавил, что банковская система США достаточно прочна при устойчивых показателях капитала и ликвидности.

Он подчеркнул, что ФРС продолжит отслеживать условия в банковской системе, а представители агентства будут готовы задействовать все существующие инструменты в случае необходимости для поддержания ее безопасности.

Ранее руководитель министерства финансов США Джанет Йеллен сообщила, что правительство Соединенных Штатов предоставит дополнительную помощь вкладчикам мелких банков, если появится необходимость. 

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