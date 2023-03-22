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Центробанк России снова стал отчитываться о структуре международных резервов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центробанк Российской Федерации снова стал публиковать расширенный состав показателей по международным резервам России. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Банк России начинает публиковать расширенный состав показателей по международным резервам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Центробанк РФ перестал раскрывать структуру международных резервов в марте прошлого года. Это произошло после того, как около $300 млрд золотовалютных резервов России были заблокированы странами Запада.

16 марта президент РФ Владимир Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из России за границу, если они будут направлены на развитие российского бизнеса.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращать.

В Еврокомиссии неоднократно заявляли об изучении возможного использования резервов ЦБ России на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. Кроме того, юридическая служба Евросоюза ранее констатировала, что «никто не знает, где находятся 86% замороженных активов РФ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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