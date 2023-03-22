В Роструде заявили, что пока не проверяли Wildberries из-за отсутствия трудовых отношений

В Роструде заявили, что пока не проверяли Wildberries из-за отсутствия факта трудовых отношений между компаниями и пунктами выдачи заказов (ПВЗ), сообщает ТАСС.

«Те жалобы, <…> это не наши клиенты. Это споры хозяйствующих субъектов — пункты выдачи заказов с руководством Wildberries. Мы пока там ищем трудовые отношения, если там в рамках трудовых отношений что-то будет, тогда подключимся. А так нет. Мы гражданско-правовые [отношения] не рассматриваем», — рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Ранее стало известно, что среди сотрудников Wildberries началась новая волна протестов.

По данным источника, к забастовкам присоединились штатные работники маркетплейса. Сейчас против штрафов за «подмены» и возврат бракованных товаров выступают не только сотрудники, которые работают в частных пунктах выдачи заказов (ПВЗ), но и те, кто трудоустроен в ПВЗ, принадлежащих непосредственно Wildberries.