Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фермеры трех стран Евросоюза получат 56 млн евро из-за падения цен на продукцию

close
100%
Freepik.com

Еврокомиссия предоставит помощь фермерам из трех стран ЕвросоюзаРумынии, Болагрии и Польши – на фоне их потерь из-за снижения цен на сельскохозяйственную продукцию. Падение цен произошло из-за роста украинского импорта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

«Это поддержка для стран, чьи фермеры пострадали от увеличения импорта (сельскохозяйственной продукции — «Газета.Ru») с Украины. Мы наблюдаем увеличение поставок и огромный рост импорта в соседние страны», — сказал еврокомиссар (цитата по ТАСС).

По его словам, общий пакет финансовой помощи трем странам составит порядка 56 млн евро. Из них 29,5 млн евро предназначаются Польше, более 16 млн — Болгарии и более 10 млн — Румынии, передает агентство.

Ранее Войцеховский уже заявлял, что Европейский союз окажет финансовую помощь трем странам, наиболее пострадавшим от этого избыточного импорта украинского зерна. При этом также сообщалось, что польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта зерна.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть