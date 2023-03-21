Фермеры трех стран Евросоюза получат 56 млн евро из-за падения цен на продукцию

Еврокомиссия предоставит помощь фермерам из трех стран Евросоюза – Румынии, Болагрии и Польши – на фоне их потерь из-за снижения цен на сельскохозяйственную продукцию. Падение цен произошло из-за роста украинского импорта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

«Это поддержка для стран, чьи фермеры пострадали от увеличения импорта (сельскохозяйственной продукции — «Газета.Ru») с Украины. Мы наблюдаем увеличение поставок и огромный рост импорта в соседние страны», — сказал еврокомиссар (цитата по ТАСС).

По его словам, общий пакет финансовой помощи трем странам составит порядка 56 млн евро. Из них 29,5 млн евро предназначаются Польше, более 16 млн — Болгарии и более 10 млн — Румынии, передает агентство.

Ранее Войцеховский уже заявлял, что Европейский союз окажет финансовую помощь трем странам, наиболее пострадавшим от этого избыточного импорта украинского зерна. При этом также сообщалось, что польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта зерна.