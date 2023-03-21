Onet: Пасха в 2023 году станет самой дорогой за всю историю Польши из-за высоких цен

Пасха в Польше в этом году станет самой дорогой в истории страны, так как цены на продукты сильно выросли. Об этом сообщает Onet.

Из-за стремительной инфляции многие поляки вынуждены отказываться от традиционного пасхального завтрака и встреч всей семьей. Это привело к тому, что жители Польши начали серьезно экономить. Например, некоторые поляки отказались от традиционных поездок к своим родственникам, потому что стоимость поездки сильно выросла, отметили в публикации.

По данным Onet, жители Польши стали кооперироваться и собираться в более тесные компании, чтобы каждый приготовил отдельные блюда для праздничного обеда. Все это происходит из-за рекордной инфляции на продукты, в частности на яйца и майонез.

Аналитики просчитали, что к концу весны стоимость свинины в Польше резко вырастет, что может привести к ее исчезновению на праздничном столе. В целом, многие эксперты отмечают, что Пасха в этом году станет самой дорогой за всю историю. Кроме того, некоторые производители продуктов питания не смогут ее пережить и закроются.

16 марта Interia, ссылаясь на польских экспертов, писала, что Польша постепенно приближается к неминуемому банкротству из-за того, что власти страны раскрутили спираль популизма. Эксперты рынка посчитали, что популизм является стратегией удержания и завоевания власти в стране. При этом сейчас с развитием новых технологий это понятие только модернизируется. Поэтому сейчас налоги, госбюджет, решение социальных задач в Польше очень сильно зависят от политики.