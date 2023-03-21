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«Молдовагаз»: Кишинев вернулся к закупкам газа у «Газпрома» после перерыва в 3 месяца

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Aurel Obreja/AP

Руководитель «Молдавагаза» Вадим Чебан заявил, что компания в марте вновь вернулась к закупкам газа у «Газпрома» для потребителей на правом берегу Днестра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Молдовагаз» до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО «Газпром», и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО «Энергоком», — заявил Чебан.

По его словам, «Газпром» ежедневно обеспечивает Молдавии поставку газа в объеме 5,7 млн. кубических метров. Топливо используется для выработки электроэнергии, а также для потребителей из Приднестровья.

Ранее Чебан заявил, что население Молдавии рассчиталось за потребленный в феврале 2023 года газ почти на 93%.

По данным главы энергокомпании, молдаване потребили 93,9 млн кубометров газа в феврале 2023 года, что оказалось на 31,4% ниже показателей аналогичного периода 2022 года. Относительно января 2023 года значение сократилось на 2,2 млн кубометров или на 2,3%.

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