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ЦБ Индонезии заявил, что представит внутреннюю систему на смену Visa и Mastercard

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Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

Центральный банк Инднезии заявил, что представит внутреннюю платежную систему на смену Visa и Mastercard, передает CNBC Indonesia.

По данным канала, Центральный банк ведет переговоры с местными предприятиями, и прогресс составляет около 90%.

Ранее сообщалось, что банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир».

По данным агентства, эмблема российской платежной системы начала отображаться на экранах банкоматов. Теперь с карты «Мир» можно снять наличные деньги.

Дочерний банк ВТБ в Казахстане начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы «Мир». «ВТБ Казахстан» обслуживает как собственные карты «Мир», так и зарубежные. Клиенты смогут снимать деньги с карт без ограничений по числу операций. Также клиенты могут получать переводы с карт «Мир» любого иностранного банка.

В настоящее время карты «Мир» принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

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