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Экономист Перепелица развеял опасения, что цифровая пенсия может сгореть

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Kin Cheung/AP

Цифровая пенсия не может сгореть или обнулиться. Такое мнение в беседе с «Праймом» выразил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Экономист пояснил, что деньги россиян в случае выплаты им пенсии в цифровых рублях будут надежно защищены, потому что такая валюта токенизирована (токенизацией называют процесс трансформации выпуска активов и осуществления сделок с ними в цифровом поле — «Газета.Ru»).

В конце 2022 года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам начнут выплачивать пенсию цифровыми рублями, когда они будут внедрены. Пенсионеры смогут выбрать такой способ получения выплат – как сейчас, например, получать их в отделениях «Почты России» или на банковский счет. По планам ЦБ, в цифровых рублях можно будет получать не только пенсии, но и зарплаты.

По словам Перепелицы, цифровые деньги получат уникальный идентификатор, по которому можно отследить всю историю операции. Пока что сроки ввода цифровой пенсии не определены.

По мнению эксперта, сначала введут переходный период, в рамках которого пенсионеры смогут выбирать вариант счета — цифровой или обычный. Расчеты будут проводится через систему быстрых платежей, через карты банков или банковским переводом, считает он.

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