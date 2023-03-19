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Аналитик Сауков заявил, что подключение к электричеству частных домов подорожает с 1 июля

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Стоимость подключения частных домов к электросетям вырастет с 1 июля 2023 года до 4 тыс. рублей за 1 кВт. Об этом газете «Известия» заявил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

«До 1 июля 2022 года стоимость при подключении физическим лицом мощности до 15 кВт для последующего использования электроэнергии для коммунально-бытовых нужд составляла 550 рублей, затем она выросла до 3000 рублей, с 1 июля 2023 года предполагается ее рост до 4000 рублей», — отметил Сауков.

По его словам, уже в 2024 году стоимость подключения за 1кВт подрастет до 5 тыс. рублей. В итоге, при подключении частного дома к сети 15 кВт надо будет заплатить 75 тыс. рублей.

Он добавил, что из-за роста ставок себестоимость строительства частных домов должна вырасти. При этом собственники участков, у которых еще нет подключения к электричеству, будут вынуждены продавать свое имущество со скидкой.

19 февраля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что «Газпром» и другие газовые компании в России стали обращать больше внимания на газификацию внутри страны, так как внутренний рынок для них является основным.

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