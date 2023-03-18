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Финансист Лашко посоветовал россиянам снимать жилье вместо ипотеки

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В настоящее время россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать долгосрочную ипотеку или потребительский кредит на покупку недвижимости. Слова руководителя ГК «Содействие» Алексея Лашко приводит «Лента.ру».

«В ситуации, которая сложилась на март 2023 года, лучше снимать квартиру. А разницу между арендой и текущим платежом, который вы бы платили по ипотеке, если бы ее взяли, вкладывать в какой-нибудь инструмент с гарантированной доходностью. Или выбрать надежный кредитный кооператив и положить туда деньги под проценты. Таким образом через десяток лет можно будет купить квартиру за свои деньги», — заявил Лашко.

По его словам, «лучшим вариантом из худшего» станет ипотека. Потребительский кредит на покупку недвижимости выглядит еще менее выгодным для рядовых граждан. Кроме того, штрафные санкции по потребительскому займу представляются «более серьезными», нежели по классической ипотеке.

«По классической ипотеке меньшая ставка, чем у потребительского кредита <....> Если человек не справляется с кредитной нагрузкой, переплата по ипотеке также будет значительно ниже», — заключил Лашко.

10 марта агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные Центробанка сообщило, что по итогам февраля текущего года объемы выдачи ипотеки на российском внутреннем рынке не достигли пиковых показателей конца 2022-го. При этом требования к потенциальным заемщикам в последний месяц зимнего периода оставались умеренными.

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