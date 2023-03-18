Украинская компания «Старлинк» выиграла суд у компании Илона Маска SpaceX

Украинская компания «Старлинк» выиграла суд у американской компании SpaceX.

Киевский хозяйственный суд отказался удовлетворять иск SpaceX, который осенью прошлого года подала в суд на «Старлинк» с требованием отказаться от прав на торговую марку.

В материале дела указано, что украинское ООО «Старлинк» зарегистрировало товарный знак еще в феврале 2011 года, в то время как американская компания Starlink, принадлежащая SpaceX, была основана лишь в 2015 году.

Права на одноименный бренд на Украине американская компания получила только в августе 2022 года. «Дочка» SpaceX на Украине называется «Старлинк Юкрейн».

Ранее сообщалось, что Федеральное авиационное управление (FAA) потребовало от американской компании SpaceX штраф в $175 млн за непредоставление агентству данных анализа траектории столкновения до запуска миссии Starlink Group 4-27 в августе 2022 года.

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Ее генеральным директором является Илон Маск.