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Годовая инфляция в еврозоне снизилась до 8,5% по итогам февраля 2023 года

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Годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,1%, до 8,5% по итогам февраля текущего года. Об этом сообщила Статистическая служба Европейского союза (Евростат).

В январе уровень инфляции в годовом выражении в странах еврозоны составлял 8,6%. Таким образом, по итогам последнего месяца зимнего периода этот показатель оказался на самой низкой планке с мая 2022 года, когда рост потребительских цен в регионе был равен 8,1%, уточнили в ведомстве.

При этом продукты питания, алкоголь и табак дорожали быстрее, чем в январе — 15% против 14,1%. В то же время повышение цен на энергоносители в регионе в феврале резко затормозилось — с 18,9% до 13,7%, заключили в Евростате.

8 марта агентство Bloomberg сообщило, что властям Евросоюза (ЕС) удалось избежать рецессии экономики в начале текущего года, однако в настоящее время над регионом нависла угроза нового спада. Это связано с масштабными затратами правительств европейских стран по борьбе с высокой зависимостью от поставок российского газа.

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