Зеленский рассказал о своем понимании гарантий безопасности для Украины

Зеленский: для гарантий безопасности нужно разместить на Украине западные войска
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине западные вооруженные силы, в то время как российская сторона неоднократно подчеркивала, что считает недопустимым размещение иностранного воинского контингента на украинской территории. Заявление украинского лидера по теме гарантий безопасности для Киева приводят Новости.LIVE.

«Присутствие международных войск — это действенные гарантии безопасности, усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают, и это уверенность украинских граждан <...>», — отметил Зеленский.

28 декабря во Флориде состоялись переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча длилась более 2,5 часа, что стало рекордом для личных разговоров двух лидеров. По итогам переговоров стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп и Зеленский признали, что ключевые вопросы, в частности, территориальные уступки и будущее Донбасса, остались нерешенными. По мнению главы Белого дома, через несколько недель станет понятно, смогут ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Перед встречей с Зеленским Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома позднее назвал разговор хорошим и продуктивным.

Ранее Зеленский рассказал о сроках мирных договоренностей.

