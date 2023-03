Набиуллина: банки России менее подвержены уязвимости, которую демонстрируют банки США и ЕС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки меньше подвержены уязвимости, которую демонстрируют банки в США и Евросоюзе. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Наша российская система уже гораздо меньше связана с мировой финансовой системой. Что касается устойчивости наших банков, они меньше подвержены той уязвимости, которую демонстрируют банки в США и Евросоюзе. Просто у них на балансах нет таких накопленных рисков, которые создавались из-за длительного периода низких ставок», — сказала она.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что после краха американского инвестиционного банка Silicon Valley Bank и швейцарского Credit Suisse лучшие биржевые результаты на глобальном фондовом рынке демонстрируют акции китайских кредитных организаций. Речь идет о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и других крупных банков КНР.

Ранее издание со ссылкой на источники также писало, что 11 крупнейших банков США вложат в калифорнийский инвестиционный First Republic $30 млрд в виде собственных депозитов. Это будет сделано в рамках спасения кредитной структуры от потенциального финансового краха после банкротства еще одной крупной американской кредитной организации — Silicon Valley Bank.