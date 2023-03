FT: основатель платежной системы PayPal Тиль рассказал о $50 млн на счете в рухнувшем банке SVB

Основатель американской платежной системы Питер Тиль держал около $50 млн на собственном счете в обанкротившемся банке Silicon Valley Bank (SVB). Предприниматель не выводил средства с депозита, поскольку не верил в то, что кредитная организация, специализирующаяся на инвестициях в технологические стартапы, рухнет, сообщает газета Financial Times.

Счет Тиля в калифорнийском банке был заморожен, когда Федеральная корпорация по страхованию вкладов закрыла SVB в пятницу, 10 марта. Однако депозит снова стал доступен для пользования после того, как Федеральная резервная система (ФРС) вмешалась в ситуацию 12 числа текущего месяца с чрезвычайными мерами финансирования для защиты вкладчиков от потери денежных средств, уточняется в статье.

«У меня было 50 миллионов долларов моих собственных денег, застрявших в SVB. Я не снимал деньги со своего счета, потому что верил, что банк не обанкротится», — заявил Тиль.

17 марта агентство Bloomberg сообщило, что после краха американского инвестиционного банка Silicon Valley Bank и швейцарского Credit Suisse лучшие биржевые результаты на глобальном фондовом рынке продемонстрировали акции китайских кредитных организаций. Речь шла о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и других крупных банках КНР.