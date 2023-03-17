Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

FT: основатель платежной системы PayPal Тиль рассказал о $50 млн на счете в рухнувшем банке SVB

close
100%
Shutterstock

Основатель американской платежной системы Питер Тиль держал около $50 млн на собственном счете в обанкротившемся банке Silicon Valley Bank (SVB). Предприниматель не выводил средства с депозита, поскольку не верил в то, что кредитная организация, специализирующаяся на инвестициях в технологические стартапы, рухнет, сообщает газета Financial Times.

Счет Тиля в калифорнийском банке был заморожен, когда Федеральная корпорация по страхованию вкладов закрыла SVB в пятницу, 10 марта. Однако депозит снова стал доступен для пользования после того, как Федеральная резервная система (ФРС) вмешалась в ситуацию 12 числа текущего месяца с чрезвычайными мерами финансирования для защиты вкладчиков от потери денежных средств, уточняется в статье.

«У меня было 50 миллионов долларов моих собственных денег, застрявших в SVB. Я не снимал деньги со своего счета, потому что верил, что банк не обанкротится», — заявил Тиль.

17 марта агентство Bloomberg сообщило, что после краха американского инвестиционного банка Silicon Valley Bank и швейцарского Credit Suisse лучшие биржевые результаты на глобальном фондовом рынке продемонстрировали акции китайских кредитных организаций. Речь шла о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и других крупных банках КНР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть