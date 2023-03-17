Норвегия и Германия запросили НАТО обеспечить безопасность норвежских газовых платформ

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль заявили, что Осло и Берлин призвали Североатлантический альянс обеспечить безопасность газовых платформ в Северном море. Об этом они сообщили во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

«Совместно с канцлером Германии [Олафом Шольцем] Норвегия запросила НАТО обеспечить безопасность ее газовых платформ в Серверном море», — сказал премьер.

Отмечается, что фон дер Ляйен заявила, что Норвегия с начала украинского конфликта нарастила производство и поставки газа в Европейский союз с 78 до 90 млрд кубометров в год.

Ранее стало известно, что Норвегия увеличила доходы от продажи нефти и газа в 2022 году почти до $140 млрд. По информации статистического управления королевства, уровень доходов от продажи энергоресурсов превысил показатели 2021 года почти в три раза.

До этого фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. Она поясняла, что за восемь месяцев Россия сократила экспорт газа в Европу на 80%. Она отмечала, что нехватку удалось компенсировать за счет помощи США и Норвегии, которые поставляли сжиженный и трубный газ.