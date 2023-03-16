Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силуанов: бизнесу не стоит жалеть денег на взносы в бюджет, деньги ему вернутся

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Предпринимателям не стоит жалеть средств на единоразовые взносы в бюджет. Эти деньги им в результате вернутся. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Слова министра приводит РИА Новости.

Силуанов пояснил, что средства, которые поступят в бюджет, пойдут на «строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам». На этом фоне россияне начнут активнее делать покупки в торговых точках, в стране появится больше возможностей для расширения бизнеса, и в результате отданные государству средства «по сути дела, вернутся предпринимателям».

Поэтому министр призвал предпринимателей «с удовольствием принять это решение и двигаться вперед».

Силуанов также подчеркнул, что механизм будет создан таким образом, чтобы дать мотивацию бизнесу сделать платеж именно в этом году. Возможность уплаты в следующем году будет, но она окажется менее финансово выгодной. По словам Силуанова, Минфин рассчитывает, что инициатива по единоразовому взносу в бюджет будет оформлена законодательно в весеннюю сессию Госдумы. Минфин оформит свои предложения по данному механизму в ближайшие дни.

В начале февраля 2023 года первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что Кабмин РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате однократного добровольного взноса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть