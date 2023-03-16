Силуанов: бизнесу не стоит жалеть денег на взносы в бюджет, деньги ему вернутся

Предпринимателям не стоит жалеть средств на единоразовые взносы в бюджет. Эти деньги им в результате вернутся. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Слова министра приводит РИА Новости.

Силуанов пояснил, что средства, которые поступят в бюджет, пойдут на «строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам». На этом фоне россияне начнут активнее делать покупки в торговых точках, в стране появится больше возможностей для расширения бизнеса, и в результате отданные государству средства «по сути дела, вернутся предпринимателям».

Поэтому министр призвал предпринимателей «с удовольствием принять это решение и двигаться вперед».

Силуанов также подчеркнул, что механизм будет создан таким образом, чтобы дать мотивацию бизнесу сделать платеж именно в этом году. Возможность уплаты в следующем году будет, но она окажется менее финансово выгодной. По словам Силуанова, Минфин рассчитывает, что инициатива по единоразовому взносу в бюджет будет оформлена законодательно в весеннюю сессию Госдумы. Минфин оформит свои предложения по данному механизму в ближайшие дни.

В начале февраля 2023 года первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что Кабмин РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате однократного добровольного взноса.