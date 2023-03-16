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FT: Евросоюз собирается ограничить импорт зеленых технологий из Китая

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Ng Han Guan/AP

Евросоюз (ЕС) собирается ввести ограничения на импорт зеленых технологий из Китая ради снижения зависимости от него и обеспечения собственной безопасности. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на законопроект о промышленности с нулевыми выбросами.

В публикации отметили, что вполне вероятно доступ к тендерам для представителей Китая может быть ограничен. При этом их доля на европейском рынке сейчас составляет 65%.

По данным издания, генеральный директорат по торговле Еврокомиссии обеспокоен подобными инициативами. Речь идет о том, что такие радикальные меры могут нарушить международное право.

21 февраля агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая сталкиваются с растущими издержками из-за ставки руководства страны на Россию в противостоянии с США. По мнению обозревателей издания, три года ограничений, связанных с пандемией коронавируса, создали ряд проблем для КНР, в том числе привели к росту протестных настроений.

До этого Bloomberg сообщил, что соглашение США, Нидерландов и Японии по запрету на поставки в Китай некоторых видов оборудования и машин для производства чипов стало «победой» американского президента Джо Байдена. Эта мера позволит Вашингтону сбавить военные амбиции Пекина в азиатском регионе, однако не сможет исключить вероятности того, что КНР начнет собственные разработки в данном высокотехнологичном сегменте.

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