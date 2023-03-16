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Годовая инфляция в России с 7 по 13 марта снизилась до 7,65% с 9,43%

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Годовая инфляция в России с 7 по 13 марта замедлилась до 7,65% с 9,43% неделей ранее. Об этом сообщается в обзоре о текущей ценовой ситуации, который был подготовлен Минэкономразвития РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что на неделе с 7 по 13 марта инфляция составила 0,02%. По данным Минэкономразвития, дефляция в продовольственном сегменте продолжилась в связи с удешевлением плодоовощной продукции и возобновлением снижения цен на остальные продукты питания.

«В секторе непродовольственных товаров цены почти не изменились. В секторе услуг рост цен ускорился из-за роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы», — говорится в обзоре.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал недельную инфляцию на уровне 0,02%. Отмечалось, что в период с 28 февраля по 6 марта в стране наблюдалась нулевая инфляция.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами фракции КПРФ в Государственной думе заявил, что инфляция в России постепенно снижается и в данный момент находится на отметке ниже 4% годовых, то есть даже ниже установленного Центробанком показателя.

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